Алкоголь перешел на контракт

Перешедшая под контроль Росимущества компания «Родник и К», ранее производившая водку «Хортиця», начнет разливать один из наиболее популярных в России коньяков — Father’s Old Barrel, контрактным производством по заказу Stellar Group. Алкогольные компании наращивают выпуск спиртного для формирования складских запасов в преддверии роста акцизов и ожидая переориентации аудитории с импортного коньяка на российский. Кроме того, дополнительные мощности крупным производителям требуются из-за нехватки собственных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ООО «Родник и К» получило декларацию о соответствии на розлив коньяка под брендом Father’s Old Barrel, следует из реестра Росаккредитации. Владельцем этой марки выступает Stellar Group. В «Родник и К» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. Директор Stellar Group Александр Гревцов говорит, что наладить сотрудничество было решено из-за роста спроса перед новогодними праздниками и нехватки собственных мощностей. Часть инфраструктуры проходит обновление, пояснил он. Объемы контрактного производства в компании не привели.

Stellar Group — крупный производитель крепкого алкоголя. Мощности компании — 168,1 млн литров в год. Владельцами бизнеса Forbes называет Леонида Кимельфельда и Артема Сипакова. В портфеле Stellar Group бренды бурбона Steersman, виски Mancatcher, водка «Печора» и проч. Подконтрольный ей Father’s Old Barrel, согласно данным «Нильсена», в январе—августе 2025 года оказался вторым по объему продаж в рознице брендом бренди, уступив лишь марке «Старейшина».

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что сейчас контрактный розлив может помочь «Родник и К» загрузить производство. Заинтересоваться в дополнительных мощностях при этом может не только Stellar Group. Господин Московский поясняет, что в четвертом квартале производители крепкого алкоголя традиционно увеличивают розлив, стремясь сформировать складские запасы. На это указывает и заместитель гендиректора по операционной деятельности «Татспиртпрома» Никита Мингалев. В четвертом квартале его компания планирует выпустить больше алкоголя, чем в предыдущие.

Дополнительным стимулом помимо сезонного роста спроса для производителей служит увеличение акцизов. Согласно проекту поправок к Налоговому кодексу, с 1 января 2026 года ставка для крепкого алкоголя составит 824 руб. за литр спирта, увеличившись на 11,4% год к году. Эта коррекция превосходит изначально запланированное повышение. Предполагалось, что ставка составит 770 руб. за литр спирта. Сейчас рынок ждет повышения и минимальных розничных цен (МРЦ) на коньяк.

«Родник и К» был создан на базе советского предприятия, основанного в 1939 году в подмосковных Мытищах. Сейчас мощности компании позволяют выпускать 10,1 млн декалитров (дал) спиртного в год, из которых водки — 8 млн дал, коньяка — 800 тыс. дал, прочих ликероводочных изделий — 1,3 млн дал. Ранее компания разливала популярные водочные бренды «Хортиця», «Мороша» и «Первак». До лета 2024 года «Родник и К» контролировался международной алкогольной компанией Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). Все его российские активы были обращены в доход государства по требованию Генпрокуратуры. В 2024 году чистый убыток компании составил 1,57 млрд руб., следует из СПАРК.

Господин Гревцов говорит, что в преддверии повышения акцизов и МРЦ крупные торговые сети стремятся увеличить закупки алкоголя. Это, по его мнению, может быть связано в том числе с перетоком спроса из сегмента импортного спиртного в пользу более доступных локальных брендов. Расширение выпуска за счет контрактного розлива может стать выходом не для всех производителей. Андрей Московский поясняет, что даже при формальном соблюдении технологий вкусовые качества одного и того же алкоголя с разных заводов могут различаться. Это продиктовано разницей в оборудовании, воде и проч.

Владимир Комаров