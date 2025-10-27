Путин подписал закон о присвоении штурмовикам ветеранского статуса

Президент России Владимир Путин подписал закон, уравнивающий в правах бойцов штурмовых подразделений с остальными участниками специальной военной операции.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



Документ разрешает присвоение статуса ветерана боевых действий военнослужащим, которые отправились на фронт из мест лишения свободы по соглашению с Минобороны с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Это последняя категория участников СВО, не получающих ветеранские льготы. В нее попадают военнослужащие из подразделений «Шторм-Z». В феврале на проблему их поражения в правах обратил внимание фонд «Защитники Отечества».

Инициатива была внесена в Госдуму 28 августа. Депутаты приняли закон 21 октября. Совет федерации поправки прошли 22 октября.

В 2022-2023 годах проектом «Шторм-Z» занимался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По разным данным, из мест лишения свободы для участия в СВО было завербовано до 30 тыс. человек. После мятежа вагнеровцев в июне 2023 года подразделение переформировали в «Шторм-V», подконтрольный Минобороны РФ.

Степан Мельчаков