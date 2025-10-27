Сийярто: Венгрия готова принять переговоры США и России в любое время

США не отказались от возможности проведения саммита с Россией в Венгрии, и подготовка «идет полным ходом», утверждает глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, правительство Венгрии готово в любое время принять в стране переговоры по урегулированию на Украине.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Министр рассказал, что обсуждал эту тему с госсекретарем США Марко Рубио. В начале ноября премьер Венгрии Виктор Орбан посетит Вашингтон и сможет лично обсудить это с президентом США Дональдом Трампом, уточнил господин Сийярто.

«Мирный саммит принесет ощутимые результаты, благодаря которым мир, наконец, сможет вернуться в Центральную Европу»,— сказал министр на пресс-конференции после встречи с израильским коллегой Гидеоном Сааром (цитата по ТАСС).

16 октября после телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Местом переговоров выбрали Будапешт. Однако 23 октября господин Трамп отменил встречу. По его словам, на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели».

