Александр Головин попал в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

Полузащитник «Монако» Александр Головин был включен в расширенный состав на товарищеские матчи сборной России. Помимо хавбека, пропустившего прошлый сбор национальной команды из-за травмы, в список, опубликованный пресс-службой Российского футбольного союза (РФС), вошли 38 футболистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Головин (справа)

Фото: Manon Cruz / Reuters Александр Головин (справа)

Фото: Manon Cruz / Reuters

12 ноября в Санкт-Петербурге российская национальная команда примет сборную Перу, 15 ноября она в Сочи сыграет со сборной Чили.

В расширенный перечень попал и Арсен Захарян из испанского «Реал Сосьедад», пропустивший большую часть прошлого сезона из-за повреждений. Полностью список кандидатов на участие в этих матчах выглядит так:

вратари: Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Александр Максименко ("Спартак"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит"), Максим Бориско ("Балтика"), Антон Митрюшкин ("Локомотив");

защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба - "Ростов"), Максим Осипенко ("Динамо"), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все - ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба - "Локомотив"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Мингиян Бевеев ("Балтика"), Юрий Горшков ("Зенит");

полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба - "Краснодар"), Наиль Умяров ( "Спартак"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все - ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все - "Локомотив"), Константин Кучаев ("Ростов"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Александр Головин ("Монако"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Испания);

нападающие: Иван Сергеев ("Динамо"), Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Александр Соболев ("Зенит").

Арнольд Кабанов