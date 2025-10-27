«Агрокомплекс» Ткачева купил белгородское «Приосколье» через московский холдинг

АО фирма «Агрокомплекс», которое, как считается, контролируется Александром Ткачевым, приобрело 100% московской холдинговой компании ООО «Инвест Трейд», владеющей структурами белгородского «Приосколья». Это следует из данных Rusprofile.

Ранее 99,9% компании принадлежало Сергею Феськову, еще 0,1% — ООО «Белинвест». «Инвест Трейд» в марте стал единственным владельцем ряда юрлиц холдинга: АО «Приосколье», ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», АО «Краснояружская зерновая компания», АО ТД «Приосколье».

О планах приобретения АО «Приосколье» структурами «Агрокомплекса» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева «Ъ-Черноземье» стало известно в январе. Тогда стоимость бизнеса оценивалась в 50 млрд руб., однако отмечалось, что сделка может оказаться непростой из-за того, что владелец «Приосколья» Геннадий Бобрицкий находится в розыске.

По собственным данным, холдинг «Приосколье» создан в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики бывшим зампредом правительства Белгородской области Геннадием Бобрицким.

По данным Rusprofile, ООО «Инвест Трейд» зарегистрировано в Москве в 2023 году. Основной вид деятельности — производство электроэнергии. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Сергей Феськов. Данные о выручке не разглашаются, убыток в 2023 году составил почти 32 млн руб.

АО фирма «Агрокомплекс» зарегистрировано в 1993 году в Краснодарском крае. Уставный капитал — 44,6 млн руб. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Гендиректор — Евгений Хворостина, владельцы не разглашаются. Выручка в 2024 году составила 92,8 млрд руб., чистая прибыль — 6,7 млрд руб.