Пожилой житель Ленобласти погиб в результате пожара в частном доме в СНТ «Лесное»

Пожар со смертельным исходом произошел поздно вечером 26 октября в Волховском районе Ленобласти. В СНТ «Лесное» сгорел дачный дом площадью 63 кв. метра. В результате ЧП погиб 96-летний мужчина, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На место происшествия выезжала дежурная смена 60-й пожарной части противопожарной службы Ленобласти. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось полтора часа.

Все подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жителя Петербурга заподозрили в поджоге дома бабушки в СНТ «Заозерное» массива «Мертуть» из-за нежелания работать.

Андрей Цедрик

