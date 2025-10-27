«Коворкинги стали наименее распространенной опцией»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменилась концепция общественного пространства, и какие опции потеряли актуальность в высокобюджетных проектах.

Собственная инфраструктура в жилом комплексе — обязательный элемент современных новостроек. В любом сегменте девелоперы создают коммерческие и общественные пространства, в основном на первых этаж. Но если рассматривать отдельно рынок высокобюджетной недвижимости, то наблюдается постепенная смена предпочтений покупателей в сторону опций для личного отдыха, подразумевающего приватность и даже уединенность.

Это не только лаундж-зоны, но еще и, к примеру, закрытый ресторан или библиотека. Некоторые помещения, которые ранее считались неотъемлемой частью высокобюджетного проекта, например, сигарные комнаты или винотеки, по мнению экспертов компании Coldy уже остались в прошлом. Кроме того, ориентация на внутреннюю инфраструктуру для личного использования, семейную или культурную, вероятно станет обязательной.

А коворкинги, или как вариант переговорная комната, стали наименее распространенной опцией в новых премиальных и элитных жилых комплексах столицы. Для анализа были выбраны 42 премиальных и 44 элитных жилых проекта в Москве, в старых ее границах.

По данным специалистов компании «НДВ Супермаркет недвижимости» лаундж-зоны есть уже во всех высокобюджетных комплексах. В 82% элитных новостроек предусмотрены фитнес-залы, в премиуме-классе почти столько же, 81%.

Наибольшая разница между двумя категориями наблюдается по детским игровым пространствам и ресторанам. В премиум-классе они встречаются гораздо чаще, но постепенно становятся все более распространенными и на элитном рынке. 62% и 48% соответственно. А коворкинги распространены больше в премиальном сегменте– 50% против 41% комплексов.

