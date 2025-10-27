В Татарстане на модернизацию водоканалов в 2025 году выделят 1,98 млрд
В Татарстане на реконструкцию и строительство сетей водоснабжения и водоотвода в 2025 году выделят 1,98 млрд руб. Об этом на аппаратном совещании руководителей органов муниципального образования и подразделений исполнительного комитета Казани сообщил генеральный директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Из этих средств 480 млн руб. направлено на водоснабжение и 1,5 млрд руб. — на водоотведение. На плановые очистки канализационных сетей в этом году из бюджета республики было направлено 70 млн руб.
Господин Абдулхаков обратил внимание, что общий износ сетей и сооружений превышает 70%. Так, 755 км сетей водоснабжения и 490 км сетей водоотведения имеют износ 100%. Большая часть этих коммуникаций расположена под проезжей частью, что вынуждает ограничивать движение большегрузного транспорта на некоторых участках дорог.
Ранее сообщалось, что на восстановление коммунальной инфраструктуры Казани потребуется более 127 млрд