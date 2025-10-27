«Метод основан на имплантации твердого сферического ядра»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как создают пресноводный жемчуг с характером морского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PEARLY LUSTRE Фото: PEARLY LUSTRE

Вы знаете, что такое жемчужина Эдисона? Нет, это не бренд лампочек, а пресноводная жемчужина — с яркой внешностью и интересной историей. Недавно в Ницце я побывала в гостях у Пинеллы Ауторе — человека, которого в профессиональной среде называют королевой жемчуга. И не зря. Конечно, ее главная специализация — редчайшие жемчужины Таити и Южных морей. Но именно она показала мне нечто иное — жемчужины Эдисона.

Метод, по которому их выращивают, существует уже около 12 лет. Если раньше при классическом способе выращивания пресноводного жемчуга, когда в моллюска помещали только кусочек мантии, примерно 98% процентов жемчужин выходили неправильной формы, то этот метод, называемый seeding, основан на имплантации твердого сферического ядра. И это всё меняет: форма становится почти идеальной, цвета — насыщеннее, а блеск — заметно ярче. По сути, мы получаем пресноводный жемчуг, но с характером морского. Вы могли видеть эти жемчужины в работах больших брендов. Так, целую коллекцию именно с жемчужинами Эдисона сделал недавно швейцарский Adler.

Анна Минакова