«При переделке цена машины увеличивается вдвое»

Когда лет 30 назад в нашем лексиконе появилось слово «иномарка», многим оно не нравилось. Потому что оно определяло вещь, которая была вроде бы лучше аналогичной отечественной не по совокупности своих потребительских качеств и цены, а лишь только потому, что изготовили ее за границей. Ну, такое «преклонение перед Западом», как говорили во времена Советского Союза.

В утешение себе можно сказать, что не одни мы такие. Вот, например, Япония. Страна с культурой, насчитывающей не одно тысячелетие, все равно подвержена «вестернизации». Причем Запад для самой восточной страны в мире — это не только Европа с Америкой, но и мы с вами. Вот, например, в 2010 году, они взяли и сняли мультсериал с нашими Чебурашкой и крокодилом Геной. Только не кукольный, а рисованный. С трогательным сохранением советских мизансцен в виде тех же кириллических надписей на вывесках. А спустя пару лет другой японский режиссер снял уже и кукольную версию. И это в стране, которая сама дала миру сотни, если не тысячи сказочных персонажей, оживляли которых на экране Хаяо Миядзаки и другие великие.

Поняв это, можно понять и другое. В Японии уже не первое десятилетие трудится марка Mitsuoka, которая занимается тем, что серийно переделывает японские автомобили в нечто, напоминающее что-то заграничное. Например, в старый Jaguar. На прошлой неделе Mitsuoka представила свой новый проект, который называется Buddy. Это кроссовер Toyota RAV 4, но за счет новых кузовных панелей переделанный до неузнаваемости. А если точнее — после переделки машина напоминает Chevrolet 70-х годов, а моментами даже Cadillac того времени за счет хромированных бамперов и характерной оптики.

Что любопытно: при переделке из «нового японца» в «старого американца» цена машины увеличивается вдвое. Mitsuoka Buddy стоит 7,26 млн иен или без малого 4 млн руб., если на наши. Но покупатели на такую продукцию есть, и в следующем году компания планирует построить и продать минимум полторы сотни таких вот «преклонений перед Западом».

