Бюджет Белгородской области на 2026 год планируется с дефицитом в 13,5 млрд

Врио вице-губернатора Белгородской области — министр финансов и бюджетной политики Наталья Шаролапова в ходе оперативного совещания озвучила предварительные параметры облбюджета на 2026–2028 годы. Согласно ее докладу, все три года казна будет дефицитной: в 2026-м показатель составит 13,5 млрд руб., в 2027-м — 6,9 млрд, в 2028-м — 2,1 млрд.

В 2026 году доходы областного бюджета могут составить 160,3 млрд руб., в 2027-м — 173,5 млрд, в 2028-м — 172,6 млрд. Расходы — 173,8 млрд, 180,4 млрд и 174,7 млрд соответственно.

На прошлой неделе Совет судей Белгородской области обратился в прокуратуру региона с просьбой провести проверку по факту сокращения финансирования деятельности мировых судей в проекте облбюджета на 2026 год.

Главный финансовый документ Белгородской области на этот год изначально был утвержден с дефицитом 14 млрд руб. при доходах 149,3 млрд и расходах 163,3 млрд.

