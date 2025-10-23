Белгородский совет судей выступил против сокращения бюджета на мировые суды

Совет судей Белгородской области направил прокурору региона ходатайство о проведении проверки по факту сокращения финансирования деятельности мировых судей в проекте областного бюджета на 2026 год. Об этом сообщили в областном суде.

Судя по сообщению облсуда, совет судей выразил «серьезную обеспокоенность» сокращением финансирования. Так, доведенные предельные объемы бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности мировых судей Белгородской области уменьшились на 2026 год на 14,3%, а на плановый период 2027 года — на 21,2%.

Как подчеркивают в облсуде, такие сокращения в соответствии с федеральным и областным законодательством могут осуществляться только с учетом мнения органов судейского сообщества региона — совета судей или конференции судей. При этом в совете до сих пор не получили проект закона об областном бюджете. «Совет судей констатировал, что сокращение финансирования обеспечения деятельности мировых судей неминуемо повлечет нарушение прав граждан и организаций на судебную защиту и ограничит их доступ к правосудию», — резюмировали в облсуде. Помимо ходатайства прокурору совет судей направил обращения в облдуму, правительству и министерству финансов Белгородской области.

Сергей Толмачев