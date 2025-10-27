Жителя Мурманска заподозрили в торговле капсулами прегабалина

Посылка с 300 капсулами сильнодействующего вещества пришла жителю Мурманска. В его квартире нашли еще свыше 1600 таблеток прегабалина, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Злоумышленник получил интернет-заказ почтовым отправлением из одной из стран Азии. Мурманчанина задержали при получении товара. В капсулах был прегабалин, хотя в декларации были указаны БАДы.

В его квартире прошли обыски, полиция нашла еще свыше 1600 капсул прегабалина на сумму 5 млн рублей. Получатель посылки стал фигурантом дела по статье о контрабанде сильнодействующих веществ.

Татьяна Титаева