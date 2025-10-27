Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
HSBC выделил $1,1 млрд на издержки по делу о финансовой пирамиде Мэдоффа

Британской банк HSBC сообщил о выделении $1,1 млрд на возможные издержки по делу о скандально известной финансовой пирамиде Бернарда Мэдоффа. HSBC отметил, что эта сумма будет учтена в финансовой отчетности за третий квартал, которую представит 28 октября.

Фото: Louis Lanzano / AP

Раскрытая еще в 2009 году финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа стала одной из крупнейших в мире за всю историю — ее объем составил около $65 млрд. Бернард Мэдофф получил тюремный срок в 150 лет. В 2021 году он скончался в тюрьме в возрасте 82 лет. В ходе разбирательств упоминались многие крупные банки, которые работали с его фондами и ценными бумагами и/или пострадали от убытков,— испанский Santander, британские HSBC и Royal Bank of Scotland, французский BNP Paribas, итальянский UniCredit и т. д. Крупнейший штраф был наложен в 2014 году на американский банк JP Morgan Chase — $2 млрд. На протяжении многих лет JP Morgan обслуживал финансовую компанию Бернарда Мэдоффа, поэтому власти США и инвесторы обвинили банк в халатности и отсутствии бдительности.

HSBC выступал поставщиком услуг для нескольких фондов, инвестировавших в Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. В 2009 году один из таких фондов, Herald Fund SPC, подал в суд на люксембургское подразделение HSBC, требуя возмещения активов, которые, по его словам, были утрачены в результате мошенничества. 24 октября Кассационный суд Люксембурга отказал HSBC в отклонении претензий Herald Fund. После этого решения HSBC и объявил о выделении крупной суммы на возможные выплаты по разбирательствам.

Евгений Хвостик

Афера Бернарда Мейдоффа

В декабре 2008 года в Нью-Йорке по подозрению в финансовом мошенничестве в особо крупных размерах был арестован известный финансист Бернард Мейдофф — один из основателей биржи NASDAQ и глава влиятельной инвестиционной компании Bernard L. Madoff Investment Securities

Фото: AP / Kathy Willens

Бернард Мейдофф создал компанию Bernard L. Madoff Investment Securities в 1960 году. Этот инвестиционный фонд функционировал на протяжении десятилетий и приносил инвесторам прибыль в 12-13% годовых. Какими методами, создатель фонда не говорил, его представляли как «слишком сложный для понимания»

Фото: Reuters

Мейдофф начал привлекать первых инвесторов в свою пирамиду в элитных загородных клубах и на благотворительных мероприятиях. В их числе оказался и владелец баскетбольной команды New York Mets Фред Уилпон (на фото), а также режиссер Стивен Спилберг

Фото: Reuters

В 1992 году в поле зрения Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) попала компания Avellino&amp;Bienes, которая с 1962 года рекомендовала клиентам вкладывать средства в фонд некоего инвестора, чье имя не называлось, и направляла их вложения в фонд Мейдоффа. SEC удалось закрыть фирму, но вместо ликвидации всех активов Avellino&amp;Bienes, они были переданы компании Мейдоффа, который заявил, что не знал о нарушении закона со стороны закрытой компании

Фото: AP / Craig Ruttle

В 2005 году SEC вновь провела проверку фонда Мейдоффа. На этот раз было выявлено нарушение: компания вела деятельность по управлению активами, в то время как была зарегистрирована как инвестиционный консультант. Комиссия приказала Мейдоффу зарегистрировать фонд как компанию по управлению активами. В том же году SEC провела проверку фонда на предмет организации финансовой пирамиды, но доказательств не нашла

Фото: AP / Kathy Willens

В 2006 году объемы поступающего в компанию Мейдоффа капитала оказались недостаточны для обеспечения выплаты дохода ранее инвестировавшим в фонд. Некоторые инвесторы начали изымать свои вложения из компании бизнесмена, что нанесло пирамиде значительный ущерб

Фото: AP / Illustration by Darrow for New York Magazine

В июле 2008 года финансовый аналитик Гарри Маркополос сообщил, что, судя по результатам его исследования, фирма Мейдоффа пыталась получить банковские займы, и что подобные действия фонда прослеживались с 2005 года. Аналитик предположил, что Мейдоффу не хватало средств, чтобы выплачивать обещанный доход и обеспечивать функционирование пирамиды. К концу 2008 года, когда мировые финансовые рынки находились на стадии резкого спада, инвесторы попытались вернуть вложенные в фонд Мейдоффа $7 млрд. Компания начала поиски новых инвесторов для выплаты этих средств, но, несмотря на относительный успех, собранных инвестиций оказалось недостаточно. &lt;br>На фото яхта Мейдоффа, стоимость которой оценивалась в несколько миллионов долларов

На фото яхта Мейдоффа, стоимость которой оценивалась в несколько миллионов долларов

Фото: Reuters

10 декабря 2008 года Мейдофф сообщил своим сыновьям Марку и Эндрю (на фото), что компания выплатит $170 млн в качестве бонусов раньше срока из $200 млн активов, что еще оставались у фонда

Фото: CBS

Сыновья (на фото Марк Мейдофф) высказали сомнения, что выплаты бонусов тогда, когда компания не может расплатиться с акционерами, были бы приемлемыми. Тогда Бернард Мейдофф признал, что его фонд был финансовой пирамидой, сыновья сообщили об этом властям, и бизнесмен был арестован. Спустя два года его сын Марк покончил с собой, не выдержав давления общественности и судебных тяжб

Фото: AP / Security Traders Association of New York, Kimberly Unger

Среди тех, кто пострадал от аферы Мейдоффа, было множество знаменитостей: звезда бейсбола Сэнди Куфакс и владелец команды «Нью-Йорк Метс» Фред Уилпон, актер Кевин Бэкон (на фото), режиссеры Педро Альмодовар и Стивен Спилберг &lt;br>После ареста финансист признал вину, рассказав, что его фирма не занималась инвестициями доверенных средств как минимум в течение 13 лет. Также он сообщил, что действовал в одиночку. Задолженность компании составляла около $50 млрд

После ареста финансист признал вину, рассказав, что его фирма не занималась инвестициями доверенных средств как минимум в течение 13 лет. Также он сообщил, что действовал в одиночку. Задолженность компании составляла около $50 млрд

Фото: Reuters

В ходе судебного процесса обвинение потребовало приговорить Мейдоффа к 150 годам лишения свободы. 29 июня 2009 года суд США согласился с доводами прокуратуры и приговорил афериста к полутора векам тюрьмы и выплате компенсации размером $170 млн. Процесс возврата средств потерпевшим от мошенничества продолжался вплоть до 2012 года

Фото: Reuters

