HSBC выделил $1,1 млрд на издержки по делу о финансовой пирамиде Мэдоффа

Британской банк HSBC сообщил о выделении $1,1 млрд на возможные издержки по делу о скандально известной финансовой пирамиде Бернарда Мэдоффа. HSBC отметил, что эта сумма будет учтена в финансовой отчетности за третий квартал, которую представит 28 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бернард Мэдофф

Фото: Louis Lanzano / AP Бернард Мэдофф

Фото: Louis Lanzano / AP

Раскрытая еще в 2009 году финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа стала одной из крупнейших в мире за всю историю — ее объем составил около $65 млрд. Бернард Мэдофф получил тюремный срок в 150 лет. В 2021 году он скончался в тюрьме в возрасте 82 лет. В ходе разбирательств упоминались многие крупные банки, которые работали с его фондами и ценными бумагами и/или пострадали от убытков,— испанский Santander, британские HSBC и Royal Bank of Scotland, французский BNP Paribas, итальянский UniCredit и т. д. Крупнейший штраф был наложен в 2014 году на американский банк JP Morgan Chase — $2 млрд. На протяжении многих лет JP Morgan обслуживал финансовую компанию Бернарда Мэдоффа, поэтому власти США и инвесторы обвинили банк в халатности и отсутствии бдительности.

HSBC выступал поставщиком услуг для нескольких фондов, инвестировавших в Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. В 2009 году один из таких фондов, Herald Fund SPC, подал в суд на люксембургское подразделение HSBC, требуя возмещения активов, которые, по его словам, были утрачены в результате мошенничества. 24 октября Кассационный суд Люксембурга отказал HSBC в отклонении претензий Herald Fund. После этого решения HSBC и объявил о выделении крупной суммы на возможные выплаты по разбирательствам.

Евгений Хвостик