К «Махонинским» силовики пришли с обысками

В Челябинске вслед за Генпрокуратурой, обратившейся в суд с административным иском о признании экстремистским и запрете объединения «Махонинские», а также конфискации его активов, в отношении его участников 27 октября были проведены следственно-оперативные мероприятия. В частности, сыщики провели обыски по месту жительства членов объединения. По предварительным данным, обнаружено большое количество оружия (его законность будет проверена), денежные средства и другие предметы, вызвавшие интерес у силовиков.

Генпрокуратура, напомним, обратилась в Ленинский райсуд Челябинска по итогам проверок, проведенных надзорным ведомством совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. В административном иске надзора в качестве ответчиков указаны 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь фирм. Еще пять человек и семь компаний указаны в качестве заинтересованных лиц.

Как говорится в иске, в ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства прокуратурой совместно с региональным управлением ФСБ России было выявлено объединение «Махонинские». В основе его деятельности, отмечает надзор, лежат общие идеологические и имущественные интересы, а его участники привержены взглядам и идеям признанного экстремистским и запрещенного в РФ международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Члены объединения, по данным истца, обогащались в том числе криминальными способами.

Имущество «Махонинских» — коммерческие организации общей стоимостью 2,5 млрд руб., а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства — Генпрокуратура требует обратить в доход государства.

Андрей Андреев