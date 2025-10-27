Доноры Ростовской области сдали почти 26 тысяч литров крови с начала 2025 года

С начала 2025 года на базе станции переливания крови Ростовской области провели 44,2 тыс. донаций и заготовили почти 26 тыс. литров цельной крови. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в рамках акции «Огонь жизни», которая прошла с 20 по 23 октября, кровь сдали 733 человека. Собрано 437 литров крови.

«С 2015 по 2022 годы более двух тыс. доноров крови были рекрутированы для возможного переливания гемопоэтических стволовых клеток, типирование прошли свыше 1 тыс. человек. С 2022 года станция участвует в федеральном регистре доноров костного мозга. С 2023 по 2024 год поступило 1,5 тыс. заявок на вступление и 18 заявок на активацию. С начала 2025 года к регистру присоединились 511 доноров, 49 из них — в рамках акции «Огонь жизни»,— пояснили в минздраве.

«В 2024 году учредили звание «Почетный донор Ростовской области», которым удостоили 714 человек. В 2025 году под критерии отбора подпадают уже 1,6 тыс. доноров»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко