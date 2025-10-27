Даниил Медведев вернул себе звание первой ракетки России

Даниил Медведев обошел Карена Хачанова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и вновь стал первой ракеткой России. В новой версии мировой классификации Медведев занимает 13-е место, Хачанов — 14-е, Андрей Рублев — 17-е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Других россиян в топ-100 нет. Первая десятка рейтинга выглядит так:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11340 очков;

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10500;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6160;

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4685;

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580;

6 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3935;

7 (6). Бен Шелтон (США) — 3820;

8 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3685;

9 (11). Каспер Рууд (Дания) — 3235;

10 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3195.

На этой неделе Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют на турнире ATP категории Masters 1000 в Париже. Матчи первого круга пройдут 27 и 28 октября. Соперником Медведева станет 36-я ракетка мира испанец Хауме Мунар, оппонентом Хачанова — 71-я ракетка мира американец Итан Куинн, против Рублева сыграет 78-я ракетка мира британец Джейкоб Фирнли.

Арнольд Кабанов