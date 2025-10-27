Средний размер автокредита в Удмуртии в сентябре составил 1,29 млн рублей

Средний размер выданных автокредитов в Удмуртии в сентябре составил 1,29 млн руб., что на 0,8% меньше, чем в августе. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несмотря на общую тенденцию роста среднего размера автокредитов в России, Удмуртия показала небольшое снижение данного показателя. В целом по стране средний размер автокредита достиг 1,46 млн. руб., увеличившись на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, количество выданных автокредитов в Удмуртии в сентябре составило 2,35 тыс. единиц. Это на 5,9% больше, чем в августе.

Анастасия Лопатина