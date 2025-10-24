Рост выдачи автокредитов в Удмуртии составил 5,9% в сентябре

Количество выданных автокредитов в Удмуртии в сентябре составило 2,35 тыс. единиц. Как следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 5,9% больше, чем в августе.

В целом, по России в сентябре было выдано 114,1 тыс. автокредитов, что на 5,2% больше, чем в августе. Однако в сравнении с сентябрем 2024 года наблюдается значительное снижение на 33%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что рост выдачи автокредитов обусловлен удешевлением кредитов и субсидированием ставок со стороны автопроизводителей. Тем не менее, жесткая денежно-кредитная политика регулятора продолжает оказывать влияние на рынок, что делает важным для потенциальных заемщиков следить за своей кредитной историей.

Напомним, полная стоимость кредита (ПСК) по автокредитам в Удмуртии в августе составила 19%, что на 0,5 процентных пункта ниже показателя июля.