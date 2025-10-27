Прокуратура проверила садик в Арамили, в котором детям запрещали ходить в туалет

В Свердловской области Сысертская межрайонная прокуратура проверила детский сад №2 «Радуга» в Арамили, где воспитатели вели себя непедагогично по отношению к детям, сообщили в региональной прокуратуре.

Проверка была организована после жалоб родителей. Выяснилось, что с декабря 2024 года двое младших воспитателей делали недопустимые высказывания, запрещали детям пользоваться туалетом и не обеспечивали надлежащий уход. Также на детей кричали за рассыпанную пищу и пролитые напитки.

Прокуратура направила представление главе Арамильского городского округа с требованием устранить нарушения. В результате заведующая детского сада была привлечена к дисциплинарной ответственности, а воспитатели уволены.

Напомним, ранее в детском саду Лесного (Свердловская область) во время тихого часа воспитанник захлебнулся рвотой и скончался. Семья ребенка считает, что за ним недосмотрела воспитательница.

Ирина Пичурина