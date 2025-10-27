Кузбасский «СДС-Строй» взыскал 1,5 млрд рублей с морского порта «Суходол»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск кемеровского ООО «СДС-Строй» к ООО «Морской порт "Суходол"» (Шкотовский район Приморского края) на общую сумму 1,52 млрд руб., включая 1,41 млрд руб. основного долга, 96,7 млн руб. процентов и 8,02 млн руб. госпошлины. Ответчик также должен будет оплатить проценты на сумму долга, начиная с 15 апреля 2025 года по день фактической оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«СДС-Строй» обратился с иском о взыскании с МП «Суходол» 340,6 млн руб. «в части гарантийных обязательств по договору от 6 ноября 2018 года», заключенному между истцом в качестве генподрядчика и ответчиком в качестве заказчика, а также 1,07 млрд руб. «согласованного сторонами удорожания стоимости работ и процентов в связи с просрочкой».

В конце августа МП «Суходол» направил в суд ходатайство об урегулировании спора мирным путем и, соответственно, об отложении разбирательства, но на следующем заседании суда обсуждения урегулирования не было, никто из сторон не прислал своих представителей, и арбитраж в итоге удовлетворил иск кемеровской компании.

ООО «Морской порт "Суходол"» было учреждено в декабре 2012 года АО ХК «СДС-Уголь» (входит в кемеровский холдинг СДС). В настоящее время данные об участниках ООО закрыты, но на декабрь 2023 года, когда компания запустила работу угольного порта, по 25,1% долей в ней были у основателей СДС Владимира Гридина и Михаила Федяева, 25,01% — у АО «Междуречье» и 24,79% — у московского АО «Центр развития портовой инфраструктуры».

Как писал «Ъ-Сибирь», кемеровское АО «Междуречье» оспаривает сделку дарения доли «Морской порт "Суходол"».

Игорь Лавренков, Кемерово