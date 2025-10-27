Institut Esthederm начал сотрудничество с кинотеатром «Художественный»

Французский косметический бренд Institut Esthederm и московский кинотеатр «Художественный» объявили о начале партнерства. Сотрудничество приурочено к 116-му дню рождения «Художественного» и фестивалю французского кино «Новая волна», который пройдет до 16 ноября 2025 года. В рамках коллаборации Institut Esthederm выступит официальным партнером фестиваля, выйдет со специальными предложениями, в том числе проведет консультации о продукции, предоставит специальные места для гостей показов. В программе фестиваля классические французские картины: «Жить своей жизнью», «Мужское-женское», «Презрение», «Клео от пяти до семи», «400 ударов», «Жюль и Джим», «Банда аутсайдеров», «Альфавиль» и «На последнем дыхании».

