Десять человек пострадали при обстреле белгородского поселка

В результате атаки ВСУ на поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области пострадали десять человек. Среди них было двое детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Шесть человек с баротравмами, различными осколочными ранениями головы и ног доставляют в горбольницу №2 в Белгороде. 12-летнего мальчика с осколочными ранениями руки везут в детскую областную больницу. Еще одного мирного жителя с осколочными ранениями головы и руки транспортируют в областную больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Двоих пострадавших обследуют в Шебекинской центральной райбольнице. У 14-летнего мальчика диагностировали множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, а также проникающее ранение живота, у второго пациента — осколочное ранение ноги.

В результате попадания боеприпаса в поселке были повреждены два частных дома и надворная постройка, а также фасад и остекление соцобъекта.

В начале октября физкультурно-оздоровительный комплекс в Масловой Пристани подвергся ракетному обстрелу. В результате три человека погибли и 11 пострадали.

Алина Морозова