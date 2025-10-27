Главе СКР доложат о расследовании в Самаре ДТП с автобусом, перевозившем детскую команду

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах произошедшего ДТП с участием автобуса в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В Самаре произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детскую спортивную команду из Оренбуржья, и легкового автомобиля. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в субботу, 25 октября, на перекрестке пр. Кирова и ул. Свободы. В результате аварии пострадали четверо несовершеннолетних из автобуса и трое совершеннолетних из легковой машины. Детская спортивная команда выступила в Самаре на соревнованиях по спортивной аэробике и возвращалась домой.

Руфия Кутляева