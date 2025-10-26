В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице

В настоящее время двое детей-спортсменов, пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре, продолжают находиться в больнице. Двум другим несовершеннолетним уже оказана помощь, и они отпущены под амбулаторное наблюдение. Здоровью детей ничто не угрожает. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

ДТП произошло в субботу, 25 октября 2025 года, на перекрестке пр. Кирова и ул. Свободы. Автобус ПАЗ, перевозивший команду детей из Оренбургской области, которые выступили на соревнованиях по спортивной аэробике в Самаре и возвращались домой, столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии пострадали четверо несовершеннолетних, ехавших в автобусе, и трое взрослых из легковой машины.

Все они были госпитализированы. Пострадавшие из легкового автомобиля находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не пропустил автомобиль. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг при перевозке людей (ст. 238 УК РФ).

Георгий Портнов