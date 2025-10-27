«Вашингтон» уволил тренера на фоне обвинений в домашнем насилии

Ассистент главного тренера команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Спенсера Карбери Митч Лав освобожден от должности из-за обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images

Ранее на своей странице в социальной сети X журналист Фрэнк Серавалли написал, что решение отстранить специалиста до конца сезона приняла НХЛ. Предполагаемая жертва сообщила об инциденте в лигу, а также в клубы, которые летом рассматривали Лава в качестве кандидата на пост главного тренера. 14 сентября «Вашингтон» отправил Лава в отпуск «в ожидании результатов расследования».

Митч Лав отверг обвинения, заявив, что «разочарован решением НХЛ и не согласен с ним». «Тем не менее, я уважаю процесс, принимаю выводы лиги и решение «Кэпиталс». Я буду продолжать сотрудничать на протяжении всего процесса. При этом я отвергаю обвинения против меня и надеюсь на скорейшее возвращение в спорт, который я люблю», — говорится в заявлении Лава, которое предоставил газете The Washington Post его представитель Джош Власто.

Арнольд Кабанов