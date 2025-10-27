Кремль надеется на скорое назначение нового губернатора Тверской области

Кремль рассчитывает, что врио губернатора Тверской области назначат в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как только решение (о назначении.— "Ъ") будет принято, мы об этом сообщим»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. О возможных кандидатурах на пост информации пока нет.

29 сентября президент Владимир Путин назначил предыдущего губернатора региона Игоря Руденю своим полномочным представителем на Северо-Западе. Однако сменщика, вопреки сложившейся практике, до сих пор не определил. По данным “Ъ”, заминка могла возникнуть из-за того, что несколько высокопоставленных претендентов от возможности возглавить область отказались.

