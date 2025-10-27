Около 90 га колхозных лесов в Богородском округе истребовали в собственность РФ
Суд решил истребовать в федеральную собственность более 90 га леса в Богородском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре 27 октября.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Надзорное ведомство установило, что два участка не были включены в состав участкового лесничества при перераспределении земель бывшего колхоза. Фактически эти земли находились в распоряжении органа местного самоуправления.
По решению суда Рослесхоз обязали провести лесоустройство, межевание участков и поставить их на кадастровый учет.
Как писал «Ъ-Приволжье», более 77 га леса вернут в собственность государства в Лысковском округе. Ранее аналогичные решения были приняты по участкам в Пильнинском, Городецком и Починковском округах.