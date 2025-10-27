Песков назвал важными неформальные контакты России и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что неформальные контакты России и США — важная составляющая диалога между странами. Так он прокомментировал недавний визит главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

«Это лишь маленький шаг в долгой, долгой дороге. Так к этому надо относиться — это очень нужная работа, здесь, безусловно, нужно большое терпение»,— сказал представитель Кремля. По его словам, это работа особенно важна на фоне «недружественных шагов в отношении РФ».

На вопрос о том, встречался ли Кирилл Дмитриев с Владимиром Путиным после возвращения из США, Дмитрий Песков ответил: «Встречи не было, но с другой стороны, Дмитриев мог доложить по телефону».

22 октября Минфин США ввел очередные санкции против России. Среди них — заморозка всех активов ЛУКОЙЛа и «Роснефти» в Штатах. Во время визита в Вашингтон Кирилл Дмитриев пообещал донести до представителей Белого дома, что им нельзя следовать подходам прежней администрации США. В интервью американским СМИ он отмечал, что Россия может вести конструктивную работу с администрацией Дональда Трампа.

Лусине Баласян