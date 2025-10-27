Лавров: россияне никогда не забудут подвиги армии КНДР в Курской области

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участие армии КНДР в боевых действиях против ВСУ в Курской области «скрепило узы дружбы» двух стран. Об этом он сказал в начале переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Россияне никогда не забудут те подвиги, которые были совершены солдатами и офицерами Корейской народной армии»,— сказал господин Лавров. Он отметил, что 23 октября коллектив российского посольства в Пхеньяне участвовал в торжественной церемонии по случаю начала строительства мемориала участникам боевых действий.

В апреле КНДР впервые официально подтвердила отправку военнослужащих для поддержки России в конфликте с Украиной по договору о взаимной обороне. 22 августа Ким Чен Ын наградил северокорейских военнослужащих. Лидер КНДР отмечал, что после участия северокорейской армии в боевых действиях в Курской области страну «охватил народный героизм» и «энтузиазм к воинской службе».