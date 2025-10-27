Кавказский заповедник передает в Абхазию зубров для реинтродукции

В Абхазии начинается программа восстановления популяции горных зубров, первые шесть животных будут переданы из Кавказского биосферного заповедника в Псху-Гумистинский заповедник соседней республики. Об этом сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

Зубры были полностью истреблены на Кавказе к 1927 году. Программа восстановления популяции в Кавказском биосферном заповеднике продолжается в течение нескольких десятилетий, в настоящее время численность животных составляет около 1,2 тыс. особей.

Инициатором проекта по возвращению зубров в природу Абхазии выступил Резо Зантария, председатель комитета по экономической политике парламента Республики Абхазия. Российские экологи поддержали эту идею, поскольку популяция горного зубра в РФ находится в стабильном состоянии, что позволяет передать несколько животных в соседнюю республику.

Российско-абхазская экспертная группа определила территорию, на которой в Абхазии будет создан центр реинтродукции горного зубра. Участок расположен в труднодоступной местности, в пойме горной реки, далеко от жилья. Под вольер для содержания маточного поголовья выделено 4 га. Подросших животных будут выпускать в дикую природу. По мнению экспертов, лесные массивы бука, граба и дуба обеспечат зубрам достаточное количество корма.

Анна Перова, Краснодар