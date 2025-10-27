Прогулки под «Зонтиками»
Андрей Плахов об одной из значимых фигур французской «новой волны» Жаке Деми
35 лет назад покинул этот мир французский режиссер Жак Деми, которого американцы назвали Уэсом Андерсоном 1960-х годов. Именно в ту пору он снял три своих лучших фильма, и самый знаменитый — «Шербурские зонтики». До этого была «Лола», после — «Девушки из Рошфора».
Кинокритик Андрей Плахов
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
«Лола» с Анук Эме в главной роли — очаровательная мелодрама с элементами мюзикла — снята в Нанте, родном городе режиссера, в раскованной стилистике «новой волны». Волнующее дыхание моря, близость порта и открытого океана слышны и в двух других фильмах. В обоих главное — смелый новаторский подход к жанру, к музыкальному и цветовому решению. «Шербурские зонтики» — современная киноопера с музыкой Мишеля Леграна — стала национальной классикой и визитной карточкой французского кино в мире. «Девушки из Рошфора» — главный европейский вызов голливудскому мюзиклу, культовый фильм мечтателей и романтиков.
Под занавес десятилетия из-под руки Деми появилась еще «Ослиная шкура» — идеальный образец киносказки в галантном и одновременно модернистско-провокативном стиле, любимое зрелище целого поколения французов. Жак Деми создал собственную кинематографическую вселенную, в которой романтика и оптимизм празднуют триумф, несмотря на то что мечты часто фатально не сбываются, а за углом прячутся мрак и ужас реальной жизни: даже в самых светлых по тональности «Девушках из Рошфора» на периферии сюжета появляется серийный убийца.
Французский режиссер Жак Деми
Фото: Alain MINGAM / Gamma-Rapho / Getty Images
А следующее десятилетие принесло череду неудач и проблем, усугубив мрачные мотивы, совсем не чуждые Деми. Эта часть его творческой жизни состояла из коммерческих провалов, нереализованных планов, не слишком удачных попыток влиться в англоязычное кино, конфликтов с продюсерами и актерами — даже с запущенной им на звездную орбиту и горячо любимой Катрин Денев. Еще одним ударом для режиссера стал крах детально разработанного проекта франко-советского музыкального фильма «Аннушка» — современной версии «Анны Карениной».
Все это спровоцировало если не угасание режиссерского таланта, то депрессию, потерю творческой и физической формы и закончилось болезнью и смертью Деми в возрасте 59 лет.
Его вдова, тоже знаменитый режиссер Аньес Варда, сделала все, чтобы дать долгую жизнь наследию покойного мужа. И преуспела в этом. Их брак — сам по себе сюжет для фильма; о намерении его снять говорил Фрэнсис Коппола, давший ему чудесное название «Проблески луны». В «Девушках из Рошфора» есть персонаж по имени месье Дам (в буквальном переводе на русский это означает «господин Дама»): его играет Мишель Пикколи. Именно от него сбежала Ивонна (Даниэль Дарье) с двойняшками-дочерьми. В песне он объясняет почему: «Много счастливых дней // Судьба сулила нам, // Но смешно было ей // Зваться — мадам Дам…» Месье Дам чрезвычайно деликатен, почти женственен — в то время как его подруга, несмотря на кажущуюся хрупкость, ведет себя как классический мужчина: бросает партнеров и находит новых, сама зарабатывает, лишь иногда позволяя себе сентиментальные всхлипы.
Месье Дам — самошарж на Жака Деми, выполненный им самим. Только Аньес Варда от него не сбежала, и он прожил большую часть жизни с этой сильной женщиной, феминисткой и великолепным режиссером: в некотором смысле это она воплощала в семье мужское начало. Их брак длился 28 лет — с 1962 года вплоть до смерти Деми; вдова пережила мужа ровно на такой же срок и умерла 90-летней. Им пришлось пережить и болезненный разрыв: однажды Жак ушел из дома, а потом вернулся, уже тяжелобольной, и Аньес его приняла и проводила в последний путь. И еще при его жизни сняла прекрасный фильм о детстве Деми — «Жако из Нанта», на основе мемуаров режиссера. Это была их единственная совместная работа.
Несколько лет Жак и Аньес провели в Лос-Анджелесе. У Деми, с детства любившего большой голливудский стиль, было там множество проектов, которые так и не реализовались. И он возвращался в Париж, хотя и там, по свидетельству близких, ждал судьбоносного «звонка из Голливуда». Но так и не дождался.
Зато сегодня под «Шербурскими зонтиками» гуляет цвет голливудской режиссуры. Дэмиен Шазелл построил свой «Ла-Ла Ленд» на прямой перекличке с мюзиклами Деми, на беззастенчивом их цитировании, которое, впрочем, оправдано искренней любовью.
Работая над «Барби», цветовые решения Деми — его «50 оттенков розового» — под микроскопом изучала Грета Гервиг. И режиссер «Джокера» Тодд Филлипс прямо заявил, что черпал вдохновение из кинематографа французского коллеги. Особенно в сцене, где мы видим Артура Флека, идущего под дождем в окружении своих охранников с цветными зонтиками.