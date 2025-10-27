Застройщик обжалует в суде отмену строительства в центре Ростова

Власти Ростова-на-Дону объяснили причину отмены строительства девятиэтажного жилого дома на ул. 7-го Февраля. Решение связано с переходом на новые принципы комплексного развития территорий, которые запрещают точечную высотную застройку без создания социальной инфраструктуры. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства строительства и архитектуры Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Участок под строительство находится в историческом центре города, вблизи объекта культурного наследия — «Доходного дома Н. Е. Парамонова». Ранее выданное разрешение аннулировали, после чего компания-застройщик подала иск в арбитражный суд.

В ведомстве пояснили, что проект, разработанный несколько лет назад, не соответствует современным требованиям. По новым правилам застройщик обязан не только возвести дом, но и обеспечить будущих жителей школами, детскими садами и транспортной инфраструктурой. В данном случае эти условия выполнены не были.

Следующее заседание по делу назначено на 12 ноября.

Валентина Любашенко