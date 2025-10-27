Трамп назвал бывшего вице-президента США Пенса слабаком в день штурма Капитолия
За несколько часов до начала штурма Капитолия в январе 2021 года Дональд Трамп заявил тогдашнему вице-президенту Майку Пенсу, что тот «закончит как слабак». Об этом говорится в книге главного корреспондента ABC News в Вашингтоне Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Будучи вице-президентом при Дональде Трампе в 2017–2021 годах, господин Пенс отказался поддержать попытки президента оспорить результаты выборов 2020 года. Кроме того, вопреки рекомендациям секретной службы он решил не покидать Капитолий 6 января 2021 года, когда здание штурмовали сторонники проигравшего на выборах президента.
«Если ты так поступишь, значит, я совершил большую ошибку пять лет назад»,— заявил господину Пенсу Дональд Трамп во время телефонного звонка.
В мае этого года Майк Пенс был удостоен награды «Профиль мужества», которую ежегодно вручают члены семьи Кеннеди. Этой наградой они отметили решительность и мужество господина Пенса, который «рискнул своей жизнью и карьерой, чтобы обеспечить конституционную передачу президентской власти 6 января 2021 года».