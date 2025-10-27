ВТБ сообщил о росте мошеннических атак от имени топ-менеджеров банка

ВТБ зафиксировал значительный рост мошеннических атак в мессенджерах и по телефону от имени «руководителей компаний». Как рассказали «Ъ» в банке, злоумышленники создают дублирующие аккаунты и связываются с жертвой, якобы чтобы «уточнить важный вопрос» или попросить перезвонить.

По данным ВТБ, мошенники создают фейковый аккаунт, используя фото и реальные данные руководителя компании. Для правдоподобности злоумышленники звонят первыми, но под предлогом «плохой слышимости» переводят общение в мессенджер. Сотрудникам они сообщают о проведении правоохранительными органами проверки в компании, клиентам — пишут о необходимости уточнить «важный вопрос».

Спустя время поступает звонок якобы от «службы безопасности» или «топ-менеджера». Для усиления давления используется видеозвонок, где с помощью искусственного интеллекта могут сгенерировать изображение реального руководителя.

«Призываю... убедиться, что вы действительно общаетесь именно с этим человеком, особенно когда он пишет с нового аккаунта, перезвонив ему по проверенному каналу связи»,— прокомментировал замглавы департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Правоохранительные органы неоднократно предупреждали о новых схемах мошенничества. В частности, преступники от имени крупных банков рассылают письма о том, что с их счетов вскоре спишут якобы новый налог.

