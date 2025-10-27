Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Директора маслозавода «Донское золото» обязали выплатить 9,4 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области привлек бывшего генерального директора сальского маслозавода «Донское золото» Ольгу Царенко к субсидиарной ответственности на 9,4 млрд руб. по долгам обанкротившегося предприятия. Об этом сообщил конкурсный управляющий. Экс-руководитель должна выплатить 5,8 млрд руб. основного долга и 3,6 млрд руб. процентов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации «СПАРК-Интерфакс» завод рафинированных масел «Донское золото» в пос. Гигант Сальского района зарегистрировали в 2014 году. Компания показала лучший финансовый результат в 2016 году — оборот достиг 4 млрд руб. Через два года работа остановилась. В октябре 2018 года ООО «Донское золото» признали банкротом с долгом около 4,4 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что бывший владелец Иван Кочкуров связан с 14 проблемными фирмами в разных регионах страны — участвует в управлении, ликвидации или является совладельцем. Ольга Царенко владела 0,01% акций предприятия.

В 2020 году Невинномысский МЭЗ из ставропольской группы агропромышленных компаний «Ресурс» приобрел «Донское золото» на торгах за 1,2 млрд руб.

Валентина Любашенко

