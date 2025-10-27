Комитет Госдумы поддержал увеличение до 20 лет срока для судимых дезертиров

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за дезертирство и уклонение от службы для бывших заключенных.

За дезертирство (ст. 338 УК РФ) предлагается лишать свободы на срок от 10 до 20 лет (сегодня от 5 до 15 лет). За уклонение от службы путем симуляции болезни, членовредительства, подлога документов (ст. 339 УК РФ) предлагается наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет (сейчас от 5 до 10).

За самовольное оставление воинской части на срок свыше двух, но не более 10 суток бывшим заключенным предлагают давать от 2 до 6 лет. За самоволку больше 10 дней, но меньше месяца — 3–8 лет, более одного месяца — 7–12 лет.

Правительство внесло законопроект в Госдуму в сентябре. Изменения коснутся двух категорий военнослужащих: осужденных, подписавших контракт в обмен на освобождение, и тех, кто согласился пойти на службу в обмен на приостановку уголовного производства до приговора.