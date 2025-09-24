Армия на каждый день

Законопроект, вводящий круглогодичный призыв вместо традиционного весеннего и осеннего, принят Госдумой в первом чтении. В течение года новобранцы будут проходить медкомиссии и психологический отбор, а в войска отправляться по традиционной схеме — в апреле—июле и октябре—декабре. Такой порядок позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы, считают авторы законопроекта. В ходе обсуждения депутаты интересовались, не стоит ли освободить от срочной службы учителей и врачей из-за кадрового дефицита, но одобрения эта идея не получила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект поправок к законам «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» внесли в июле в Госдуму глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба — ЕР).

Депутаты предложили изменить традиционную схему набора призывников, который сейчас проводится дважды в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря). Вместо этого, по их мнению, набор новобранцев следует проводить круглогодично, с 1 января по 31 декабря. В документе говорится, что в течение года призывники будут проходить медицинское освидетельствование и психологический отбор, а также получать решение призывной комиссии. Отправлять к месту несения службы их станут в «традиционные» сроки — в апреле—июле и октябре—декабре.

Господин Картаполов, представляя 24 сентября поправки в Госдуме, связал это с тем, что «программа боевой подготовки делится на два периода обучения — зимний и летний»: «К началу каждого периода обучения все подразделения должны быть в основном укомплектованы».

По ст. 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» призывная комиссия после медицинского освидетельствования гражданина должна принять одно из шести возможных решений: направить в армию, направить на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от призыва, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности.

Исключение по срокам предложено сделать для учителей, жителей Крайнего Севера и селян, занятых на посевной кампании или уборке урожая. Например, учителей предлагается отправлять в войска с 1 мая по 15 июля. В законопроекте оговаривается и новый порядок подачи заявлений на прохождение альтернативной гражданской службы. Так, призывнику следует подать эту бумагу в военкомат в срок до 1 апреля, если его решено отправить в армию с 1 октября по 31 октября того же года, и до 1 октября — если по решению призывной комиссии он должен оказаться в войсках с 1 апреля по 15 июля следующего года.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что новый порядок позволит «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Опрошенные “Ъ” юристы ранее предполагали, что новая схема кампании позволит призывникам спокойнее получать отсрочки от службы, а Минобороны — призывать больше людей, если потребуется (см. “Ъ” от 22 июля 2025 года).

«В цикличном призыве три месяца в году военкоматы по сути работают в круглосуточном режиме. Необходимости больше в этом нет»,— сказал господин Картаполов коллегам в Госдуме, попутно заверив, что поправки направлены и «на защиту прав граждан». Депутат Анжелика Глазкова (КПРФ) поинтересовалась, когда именно по новому порядку работающие граждане должны увольняться с предприятий (ст. 83 Трудового кодекса РФ предписывает делать это при призыве на срочную службу) и не стоит ли сдвинуть сроки отправки в войска для педагогов.

Нина Останина (КПРФ) и вовсе предложила освободить от военной службы врачей и учителей из-за «огромного кадрового дефицита». Господин Картаполов сказал, что решение призывной комиссии может быть вынесено «в январе, феврале или августе», поэтому увольнение призывника с работы «будет привязано» к его отправке в армию. «Тогда он получит уведомление и может увольняться, а до этого может спокойно работать и учиться»,— пояснил депутат.

При этом господин Картаполов выразил готовность дополнительно сдвинуть сроки отправки педагогов в армию, «подработав» норму ко второму чтению законопроекта. Госпожу Останину он лишь заверил, что учителя остаются исключительной категорией в законе, которую «нельзя отрывать (для призывной кампании.— “Ъ”) в течение учебного года». Но о полном освобождении учителей и врачей от срочной службы Андрей Картаполов не говорил. Законопроект принят в первом чтении единогласно, на поправки отводится две недели.

Александр Воронов