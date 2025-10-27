Львова-Белова предложила включать в страховой стаж период ухода за ребенком до 3 лет

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова предложила включать в страховой стаж отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Предложение, адресованное правительству, содержится в докладе о деятельности омбудсмена за 2024 год.

В российском законодательстве не закреплено понятие «декретного отпуска». Вместо этого существуют «отпуск по беременности и родам» (ст. 255 ТК РФ) и «отпуск по уходу за ребенком» (ст. 256 ТК РФ). В страховой стаж родители могут учесть только периоды ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет.

С января Минтруд готовит поправки, учитывающие в страховом стаже родителей все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Нововведения должны увеличить пенсию родителей в многодетных семьях, говорилось в пояснительной записке к проекту.

Полина Мотызлевская