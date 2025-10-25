Петербуржца заподозрили в поджоге дома бабушки из-за нежелания работать

Утром 24 октября в службы поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в СНТ «Заозерное» массива «Мертуть», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Здание принадлежало 74-летней пенсионерке, материальный ущерб составил более 5 млн рублей.

Последствия пожара в СНТ «Заозерное» массива «Мертуть»

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия пожара в СНТ «Заозерное» массива «Мертуть»

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Пожилая петербурженка рассказала, что в последние несколько месяцев в доме жил ее 25-летний внук, с которым у нее был конфликт из-за его нежелания трудоустраиваться. Накануне родственник оставил бабушке записку с угрозами устроить поджог.

Экспертиза показала, что дом спалили намеренно. Внука пострадавшей задержали около полудня в СНТ «Выборжец». Ранее молодой человек был судим за наркотики и грабеж. В отношении него составили административный протокол, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель Приморского района Петербурга пострадал в результате пожара на Верхне-Каменской улице.

Андрей Маркелов