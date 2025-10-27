В доме семьи Махониных в Челябинске провели обыски

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области провели обыски в частном доме семьи Махониных, которых считают руководителями группы «Махонинские». Информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в силовом ведомстве. Также следственные действия идут в компаниях, которые связаны с объединением.

Объединение «Махонинские» в Челябинске выявила Генпрокуратура вместе с региональным управлением ФСБ России. Как стало известно «Ъ», ведомство подало иск с требованием признать организацию экстремисткой и запретить ее. Аргументом стала возможная приверженность участников объединения взглядам и идеям признанного экстремистским и запрещенного в РФ международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

По данным Генпрокуратуры, организация существует за счет вымогательств, грабежей и силового передела экономических сфер влияния в регионе. Ее основатели — братья Андрей и Александр Махонины — используют в деятельности объединения свое криминальное прошлое. По данным надзорного ведомства, организации принадлежат компании общей стоимостью 2,5 млрд руб., а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства. Их ведомство требует изъять в пользу государства.

Виталина Ярховска