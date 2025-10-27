Генпрокуратура в Челябинске требует признать «Махонинских» экстремистами

Генпрокуратура подала в Советский районный суд Челябинска иск с требованием признать объединение «Махонинские» экстремистским и запретить его, ссылаясь на то, что его участники придерживаются уголовных традиций и идеологии и обогащаются в том числе криминальными способами, сообщает „Ъ“.

Ответчиками по иску признаны 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. По мнению надзорного ведомства, участники организации привержены взглядам и идеям признанного экстремистским и запрещенного в РФ международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Братья Андрей и Александр Махонины «использовали для его создания (объединения — прим. ред.) свой криминальный опыт и преступное прошлое его активных участников». Организация, как считает ведомство, с момента создания совершает вымогательства, грабежи и прочие подобные преступления. Объединение также имеет связи с лидерами преступных групп, контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы. Средства направляются на проведение мероприятий этой организации.

Генпрокуратура также требует обратить в госсобственность принадлежащее «Махонинским» имущество — коммерческие организации общей стоимостью 2,5 млрд руб., а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства.

Виталина Ярховска