Блогер Митрошина потребовала 69 млн рублей у обманувших ее юристов

Блогер Александра Митрошина (известна как «Матерь Бложья») подала иск к своим бывшим юристам Алисе Волховой и Ольге Гольцевой, защищавшим ее в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Как утверждает блогер, они обманули ее и похитили деньги. Общая сумма исковых требований достигла 68,8 млн руб., сообщило ТАСС.

Бывших защитниц ранее отправили под домашний арест по делу об особо крупном мошенничестве. По данным следствия, они запугивали госпожу Митрошину проблемами с налоговой и предлагали решить их за деньги. Также госпожа Волхова якобы утверждала, что «Матерь Бложья» попала в черные списки Администрации президента, и обещала вычеркнуть ее оттуда. В реальности таких списков не существовало. Все деньги поступали на счет ИП Волховой, они оформлялись как предоставление услуг медиации. Всего фигурантки похитили у потерпевшей не менее 41 млн руб., сказано в материалах.

Уголовное дело возбудили по инициативе самой Александры Митрошиной. Обе фигурантки признали вину.

Никита Черненко