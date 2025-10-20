В Набережные Челны поступил 21 новый автобус по федеральной программе льготного лизинга, реализуемой при поддержке Минтранса и Минпромторга России. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набережные Челны получили 21 новый автобус по программе льготного лизинга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Набережные Челны получили 21 новый автобус по программе льготного лизинга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поставку выполнила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Компания поставила новые машины отечественного производства: «Volgabus», «ЛиАЗ», «ПАЗ», «НЕФАЗ» и «СИМАЗ».

Всего за минувшую неделю ГТЛК передала 146 автобусов в семь регионов страны. По словам замминистра транспорта России Алексея Шило, в 2025 году за счет мер федеральной поддержки планируется обновить около 1,5 тыс. автобусов на сумму 7,4 млрд руб.

Анна Кайдалова