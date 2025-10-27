Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из Турции в Екатеринбург привезли 20 тонн лимонов с померанцевой щитовкой

В Екатеринбург 25 октября прибыла партия лимонов весом 20 тонн из Турции, в лимонах вывили карантинный вредный объект — красную померанцевую щитовку, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ввоз контролировали инспекторы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом. В ходе лабораторной экспертизы специалисты нашли живое имаго щитовки. Согласно решению Совета ЕАЭС от 30 ноября 2016 года № 157, такие плоды допускаются к выпуску в оборот для реализации.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге в партии мандаринов из Ирана обнаружили опасных средиземноморских плодовых мух. Собственник товара решил обеззаразить всю партию.

Ирина Пичурина

