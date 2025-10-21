В мандаринах из Ирана в Екатеринбурге нашли опасных плодовых мух

В Екатеринбурге в партии мандаринов из Ирана обнаружили опасных средиземноморских плодовых мух, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Груз весом 18,6 тонны прибыл 20 октября и сопровождался фитосанитарным сертификатом, карантинного вредителя выявили специалисты во время проверки. Собственник товара решил обеззаразить всю партию мандаринов.

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata) — опасный вредитель, который повреждает более 200 видов плодовых и овощных культур. Личинки питаются мякотью плодов, вызывая их опадение, а повреждение кожицы при яйцекладке провоцирует гниение. Карантинные мероприятия сводятся преимущественно к зимним срокам завоза и термическому или химическому обеззараживанию плодов.

Напомним, в начале месяца Россельхознадзор в Екатеринбурге принял решение уничтожить 4,8 тонн томатов и перцев из Узбекистана, так как они были заражены вирусом коричневой морщинистости.

Ирина Пичурина