Жильцы одного дома не согласились на участие в проекте КРТ в районе улицы Гоголя

В Нижнем Новгороде подвели итоги голосования жителей домов по вопросу включения в проект комплексного развития территории (КРТ) в районе улицы Гоголя. Как сообщили в областном минграде, жильцы восьми домов приняли положительное решение, еще одного (по улице Нижегородской, 14) — отрицательное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Таким образом, проект затронет восемь неаварийных домов, в которых проживают 70 человек. Также реконструкции подлежат три аварийных многоквартирных дома.

Как писал «Ъ-Приволжье», в дальнейшем на освобождаемом участке запланировано строительство четырех домов высотой от двух до шести этажей. Помимо этого, планируется разборка и последующее восстановление нескольких исторических зданий. В одном из них разместится поликлиника.

До конца года власти намерены скорректировать границы проекта, с учетом вышедшего из него дома, и объявить торги для привлечения инвестора.

Галина Шамберина