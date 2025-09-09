Нижегородский минград опубликовал проект КРТ на улице Гоголя

Минград Нижегородской области 9 сентября 2025 года опубликовал проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в историческом центре Нижнего Новгорода. Проект охватывает 1,29 га площади в границах улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова.

На этой территории расположены 15 объектов, включая 12 домов, и два адреса с уже снесенными домами.

В рамках КРТ запланирована разборка пяти ценных объектов градостроительной среды (ЦОГС) с последующим восстановлением исторического облика. Это многоквартирные дома (МКД) №14 и №18 по улице Нижегородской, нежилое здание №16 по той же улице, а также дома №26 и №26А по улице Гоголя. Частный дом №20 на улице Нижегородской подлежит реконструкции.

Двухэтажный дом №18А по улице Гоголя будет демонтирован и восстановлен на территории церкви похвалы Пресвятой Богородицы (улица Заломова, 21а). Инвестора обяжут передать это здание Нижегородской епархии. Дом №18 по улице Гоголя также после сноса будут восстанавливать на ином участке, но на той же улице. В этом здании запланированы коммерческие помещения.

Снести планируют дома №13 (фактически литера Б), №16, №20 (литера C), №22, а также сарай на Гоголя, 26. Два дома на улице Гоголя, 20 (литеры А и Д) уже расселены и снесены.

Из домов, запланированных к сносу, аварийными признаны дом №18 по улице Нижегородской, а также дома №20 (литера C) и 22 по улице Гоголя. Мнение жителей этих домов об участии в КРТ спрашивать не будут, так как аварийные дома в любом случае подлежат сносу. Остальные дома — не аварийные. Их жильцы будут сами принимать решение о том, участвовать или не участвовать в проекте КРТ.

В дальнейшем на участке запланировано строительство четырех домов высотой от двух до шести этажей. В одном из реконструируемых ЦОГС запланирована поликлиника.

Предельный срок реализации проект составляет семь лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», предварительно начальную стоимость на право реализации этого проекта КРТ минград оценивал в 4,1 млн руб.

Галина Шамберина