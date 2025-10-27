АКОРТ предупредила о проблемах с поставками при фиксации цен на продукты

Фиксация цен на социально значимые продукты может привести к сбоям поставок, следует из письма Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) главе Минсельхоза Оксане Лут. Содержание документа приводят «Известия».

Опасения связаны с поправками Минсельхоза в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Согласно им, в законе будет закреплена доля прямых долгосрочных договоров, заключенных с фиксированной ценой торговых сетей с поставщиками на социально значимые продукты. В АКОРТ отметили, что опыт прошлых лет с колебаниями цен на гречку, сахар, яйца и другие продукты показал, что такие явления сложно прогнозировать. Попытки их регулировать приводят к тому, что продукция перетекает на «серый рынок» — дилеры продают ее по сниженным ценам без официального разрешения.

Вместо предложенных поправок в закон ритейлеры предлагают стимулировать производителей заключать долгосрочные договоры с переработчиками сырья. Это, по мнению АКОРТ, снизит ценовые колебания в отрасли, обеспечит стабильность себестоимости и конечной цены для потребителя.

В июле Минсельхоз предложил зафиксировать цены на социально значимые товары при заключении прямых долгосрочных контрактов производителей и торговых сетей. Так министерство хочет предоставить участникам сделки самим устанавливать цену или форму ее расчета, чтобы учитывать интересы обеих сторон. Точный список продуктов, предлагаемых к внесению в перечень социально значимых, не указан. Предполагается, что в него могут войти мясо, яйца, овощи и фрукты, а также сахар.