На Дону откроют три завода на 8,6 млрд рублей до конца 2025 года
В Ростовской области реализуют 13 крупных проектов агропромышленного комплекса общей стоимостью 100 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на первого замгубернатора региона Алексея Господарева.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам замгубернатора, два предприятия уже запущены в 2025 году — завод по производству льняного масла и завод бутилированной питьевой воды. Объем инвестиций в эти объекты составил 4,7 млрд руб. Проекты создали 175 рабочих мест.
«До конца года планируют завершить еще три объекта на 8,6 млрд рублей. Среди них — маслоэкстракционный завод, цех по выпуску пищевых эмульгаторов и реконструированная фабрика кормов для домашних животных»,— пояснил чиновник.