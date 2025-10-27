Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону откроют три завода на 8,6 млрд рублей до конца 2025 года

В Ростовской области реализуют 13 крупных проектов агропромышленного комплекса общей стоимостью 100 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на первого замгубернатора региона Алексея Господарева.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам замгубернатора, два предприятия уже запущены в 2025 году — завод по производству льняного масла и завод бутилированной питьевой воды. Объем инвестиций в эти объекты составил 4,7 млрд руб. Проекты создали 175 рабочих мест.

«До конца года планируют завершить еще три объекта на 8,6 млрд рублей. Среди них — маслоэкстракционный завод, цех по выпуску пищевых эмульгаторов и реконструированная фабрика кормов для домашних животных»,— пояснил чиновник.

Валентина Любашенко

