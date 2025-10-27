На Дону откроют три завода на 8,6 млрд рублей до конца 2025 года

В Ростовской области реализуют 13 крупных проектов агропромышленного комплекса общей стоимостью 100 млрд руб. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на первого замгубернатора региона Алексея Господарева.

По словам замгубернатора, два предприятия уже запущены в 2025 году — завод по производству льняного масла и завод бутилированной питьевой воды. Объем инвестиций в эти объекты составил 4,7 млрд руб. Проекты создали 175 рабочих мест.

«До конца года планируют завершить еще три объекта на 8,6 млрд рублей. Среди них — маслоэкстракционный завод, цех по выпуску пищевых эмульгаторов и реконструированная фабрика кормов для домашних животных»,— пояснил чиновник.

Валентина Любашенко